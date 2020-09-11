شكرا لقرائتكم خبر عن «مرجان» يسعى لحل أزمة صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لحل أزمة صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى، والذى أثار أزمة صباح اليوم، بعد اصطدام سيارته بسيارتين بأحد شوارع منطقة الزمالك، وتم تحرير محضر بالواقعة وثبت من خلالها وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين، وقامت قوة من مديرية أمن القاهرة باصطحاب اللاعب إلى قسم الشرطة.

وأجرى مرجان العديد من الاتصالات الهاتفية لحل أزمة اللاعب، كما أرسل مندوباً عنه في قسم الشرطة لإنهاء الأزمة.

جدير بالذكر أن صالح جمعة تم استبعاده من قائمة النادي الأهلي، لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري.

ويرفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، تواجد اللاعب في مباريات الأهلي، لحين إنقاص وزنه الزائد.