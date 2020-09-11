شكرا لقرائتكم خبر عن «هيجواين» يتفق مع إدارة يوفنتوس على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية، اقتراب الأرجنتينى جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، من الرحيل عن الفريق خلال الساعات المقبلة.
وصرح أندريا بيرلو، المدير الفنى الجديد ليوفنتوس، قبل أيام، بأن هيجواين خارج خططه في الموسم الجديد.
وبحسب الصحيفة، فقد دارت مفاوضات مكثفة مع شقيق هيجواين من أجل إنهاء العقد بالتراضى، حيث تم عقد جلسة بين المسؤولين في يوفنتوس وشقيق اللاعب، وتم الاتفاق على منحه 50% من قيمة أجره السنوى.
وأوضحت الصحيفة أن هيجواين قام بتوديع زملائه بالفعل، وكان من المتوقع أن يعلن رحيله عن البيانكونيرى الخميس الماضى.
ويتقاضى هيجواين مع يوفنتوس 7.5 مليون يورو سنويًا، وبالتالى سيكون يوفنتوس مطالبًا بدفع 3.75 مليون يورو لفسخ العقد.
ويحظى هيجواين باهتمام كبير من قبل نادى إنتر ميامى الأمريكى، والمملوك لديفيد بيكهام، والذى سبق أن تعاقد مع بليز ماتويدى، بعد رحيله عن يوفنتوس هذا الصيف أيضًا.
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