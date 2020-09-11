شكرا لقرائتكم خبر عن «كين» و«جيرو» بديلا لويس سواريز في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي يوفنتوس الإيطالي خطة بديلة لتدعيم خطه الأمامي حال فشل التعاقد مع لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، وضع النادي الإيطالي مويس كين، مهاجم الفريق السابق وإيفرتون الحالي، بديلًا لمهاجم برشلونة، فضلًا عن أن الخيار الثاني وقع على المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي.

وأكد التقرير الإسباني أن النادي الإيطالي يسعى جاهدا لضم المهاجم العملاق لويس سواريز لما يمتلكه من قدرات فنية عالية خاصة في الشق الهجومي وقدرته على تسجيل عدد كبير من الأهداف بجوار النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.