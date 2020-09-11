شكرا لقرائتكم خبر عن «قائد مدرسة المشاغبين ب‏الكرة المصرية».. أبرز 10 أزمات في مسيرة صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، مسلسل أزماته الذي لا ينتهي، منذ انضمامه للنادي الأحمر في صيف 2015، مقدماً فصلاً جديداً منه اليوم بحادث سيارة أدى إلى تهشم سيارتين في منطقة الزمالك بالقاهرة، ليتم إلقاء القبض على اللاعب والتحفظ عليه بقسم شرطة قصر النيل.

التقرير التالي نرصد من خلاله أبرز 10 أزمات افتعلها اللاعب خلال مشواره مع الأهلي قبل حادث اليوم.

الأولى: مشادة عنيفة بمران الأهلي في الموسم الأول له بقميص النادي مع عماد متعب قائد الفريق، بسبب عدم تنفيذ تعليماته، ليثير غضب الجميع.

الثانية: مشادة كلامية جديدة في مران الأهلي مع حسام البدري المدير الفني للفريق قبل أيام من لقاء النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا 2017 بعد التسبب في إصابة حسام عاشور، وتهديد اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء.

الثالثة: يوقع الأهلي عقوبة غير معلنة على صالح جمعة بسبب وصول سيد عبدالحفيظ تقريراً مفصلاً عن سهرته بالساحل الشمالي بعد تداول صور للاعب بأحد البارات.

الرابعة: أزمة من جديد في مران الأهلي بسبب صالح جمعة بعد مشادة مع على معلول وتعدي صانع ألعاب الفريق على الظهير الأيسر التونسي قبل أن يتم احتواء الأزمة سريعاً.

الخامسة: غاب صالح جمعة عن مران الأهلي دون إذن خلال 8 مرات منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل 5 سنوات، منهم غياباً مرفوضاً من قبل مدير الكرة بالنادي الذي رفض اعتذاره وقام اللاعب بالتصميم على الغياب، ليتم تغريمه في كل مرة منهم.

السادسة: صور لصالح جمعة يدخن الشيشة تصل لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ في العام قبل الماضي ليقرر النادي تغريمه من جديد على تكرار الواقعة.

السابعة: يقوم صالح جمعة بدهس شاب في حي الجيزة بسيارته ليتم إلقاء القبض عليه في مارس الماضي بسبب السير بسرعة جنونية.

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الثامنة: يكتب صالح جمعة فصلاً جديداً في عدم الالتزام خلال مشواره مع الفيصلي السعودي لينهي النادي إعارته ويقوم بفسح العقد معبراً عن استيائه من حالة الفوضى التي يعيشها اللاعب وغياب الانضباط عن حياته.

التاسعة: يقرر الأهلي تجميد صالح جمعة وعرضه للبيع بسبب استمرار انفلاته الأخلاقي وتأكد إدارة النادي من قضائه سهرات حمراء في الساحل الشمالي.

العاشرة: يعنف عبدالحفيظ صالح جمعة بسبب دخول مطرب المهرجانات حسن شاكوش غرف خلع ملابس الفريق من أجل الحصول على صور تذكارية مع صالح جمعة بعد دعوة الأخير له.