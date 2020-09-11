شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتخلص من كورونا ويعود لتدريبات باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به منذ فترة عقب نهاية منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والذي خسرها فريق سان جيرمان بهدف نظيف أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وقال النجم البرازيلي عبر صفحته الخاصة على تويتر، اليوم الجمعة: «أنا عدت إلى التدريب، أنا سعيد للغاية، رحلت كورونا من جسدي».