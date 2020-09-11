شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يستطيع ارتداء قميص منتخب التانجو بعد رفع الإيقاف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إمكانية مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب التانجو، خلال افتتاح تصفيات كأس العالم، الشهر المقبل، بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أمريكا، العام الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان ليونيل ميسي تم إيقافه لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية «الكونيمبول» بالفساد.

ويبدأ منتخب الأرجنتين، الذي لم يفز بكأس العالم منذ 1986، مشواره في التصفيات بمباراتين متتاليتين، إذ يستضيف الإكوادور قبل أن يخرج لمواجهة بوليفيا.