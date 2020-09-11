شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتذار لـ«فايلر».. محمود وحيد يعود لحسابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمود وحيد، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، اعتذاره للسويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على الجهاز الفنى فور علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي لمباراة الفريق قبل الماضية التي أقيمت أمام وادي دجلة والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، الجمعة الماضي، على أرض ملعب استاد القاهرة.

واعترض محمود وحيد على فايلر بشكل غير لائق بعد اختيار تشكيل مواجهة مباراة وادي دجلة السابقة، التى شهدت غياب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأساسي بداعي الإيقاف، ليرفض فايلر الدفع بمحمود وحيد أساسياً، وقرر مشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر رغم مشاركة الأخير في مركز المساك منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب الذي اعترض بشكل غير لائق على مدربه ليتخذ فايلر قراراً بمنعه من التدريب لمدة يومين واستبعده من المباريات بعدها ليقوم وحيد بالاعتذار لفايلر، وهو الأمر الذي تقبله الأخير وقرر اصطحابه لبرج العرب قبل مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.