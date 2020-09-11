شكرا لقرائتكم خبر عن «مرعي» و«فوافي» يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين. Advertisements يدخل المقاصة المباراة برصيد 30 نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎ الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مرعي» و«فوافي» يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.