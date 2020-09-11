«مرعي» و«فوافي» يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرعي» و«فوافي» يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد 30 نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر «مرعي» و«فوافي» يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.