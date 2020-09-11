شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود أوزيل الأعلى أجرًا في «الجانرز».. وأوباميانج وصيفًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب الاتقاق الرسمي بين نادي أرسنال ومهاجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، على تجديد عقده 3 سنوات قادمة مع الجانرز، أصبح النجم الجابوني ثاني لاعب في قائمة الأعلى أجرا داخل صفوف فريقه الإنجليزي، خلفا للألماني مسعود أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يتقاضى أوباميانج 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وفقا لعقده الجديد الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان نادي أرسنال الإنجليزي أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع مهاجمه أوباميانج على تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة مقبلة.
ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فأن اللاعب الجابوني أكد على استمراره داخل فريق الجانرز خلال الفترة المقبلة وعدم تركه لبطولة الدوري الإنجليزي خاصة وأنه يحتل مكانه بارزه داخل صفوف الفريق الإنجليزي.
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