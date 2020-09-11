شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يخوض تدريبات منفردة فى الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على خوض تدريبات تأهيلية منفردة فى إحدى صالات الجيم، من أجل الاستعداد للعودة للمشاركة فى المباريات الرسمية مع فريقه، لاسيما وإن اللاعب سبق وغاب عن المباريات الماضية بسبب تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى لقاء سموحة، وأدى لمغادرة السعيد المباراة متأثرًا بإصابته، ورغم عودة عبد الله لقائمة فريقه فى المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى إلى إن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى قرر استبعاد اللاعب من التشكيل ومن التواجد على مقاعد البدلاء لعدم تجدد إصابته.

ويستعد بيراميدز لمواجهة وادى دجلة يوم الأربعاء المقبل على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، ويحتل الفريق السماوى المركز الرباع برصيد 45 نقطة، ويحتل الغزلان المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة.

Advertisements

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.