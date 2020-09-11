شكرا لقرائتكم أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى، التي ستقام في الثامنة من مساء، بعد غد، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن المباراة الأخيرة أمام سموحة نظرا لإيقافه حيث حصل على إنذار ثالث خلال مشاركته مع الفريق فى لقاء طلائع الجيش بالجولة الـ25 من منافسات الدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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وتعادل الزمالك مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان أمس، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.

وبهذا التعادل استمر الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وتأتى عودة أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى خاصة إنه أكثر عناصر الفريق الأبيض جاهزية لتلك المواجهة حيث سيعود حازم إمام من إصابة العضلة الأمامية ولكن سيتم تجهيزه بأفضل صورة قبل الاعتماد عليه بشكل أساسى بعدما اعتمد كارتيرون فى اللقاء الأخير أمام سموحة على صانع الألعاب إمام عاشور فى هذا المركز فى ظل غياب حازم إمام للإصابة وأحمد عيد للإيقاف.