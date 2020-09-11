شكرا لقرائتكم نادى مصر يخرج بـ"نقطة" من الاتحاد بالتعادل 2 / 2 فى سباق تفادى الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى، بهدفين لمثلهما، في المباراة التى جمعت الفريقان، اليوم، الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، دخل نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم عصام ثروت في حراسة المرمى، علاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا في الدفاع، ويلس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان في خط الوسط، بينما كليف نياكيا ومحمد نصر فى الهجوم.

بينما ضم تشكيل الاتحاد كل من:"محمود الزنفلى في حراسة المرمى، محمود شعبان ومحمود رزق وعمر الميدانى والسيد سالم في الدفاع ، بينما خالد متولى ونور السيد وأحمد مانجا و أحمد رفعت ورزاق سيسيه في خط الوسط، خالد قمر في الهجوم".

تقدم نادى مصر عن طريق كليف نياكيا بالدقيقة 10، وبعد محاولات من فريق الاتحاد السكندرى للوصول إلى مرمى نادى مصر، سجل أحمد رفعت هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 44 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعدما اصطدم كالوشا لاعب نادى مصر مع خالد قمر لاعب زعيم الثغر ليتم احتسابها ركلة جزاء بالرجوع إلى تقنية الفار.

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وفى الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط سجل أحمد رفعت لاعب الاتحاد هدفا آخر من ركلة جزاء أيضا معلنا تقدم الاتحاد على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف ثم نجح فرتادو فى الدقيقة 56 بالشوط الثانى فى تسجيل هدف التعادل لنادى مصر من ركلة جزاء جاءت بعدما أرسل مصطفى كالوشا لاعب نادى مصر كرة طولية رائعة إلى مصطفى سلطان الذي اقتحم منطقة جزاء الاتحاد السكندرى وتم عرقلة اللاعب داخل منطقة الجزاء ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي مصر وسجل منها فرتادو هدف التعادل لتصبح النتيجة 2 / 2.

وعقب هدف تعادل نادى مصر مباشرة مرر فرتادو تمريرة رائعة إلى مصطفى سلطان جناح الفريق الأيسر المتواجد داخل منطقة الجزاء سددها قوية تصدى لها محمود الزنفلي حارس مرمى الاتحاد وارتطمت بالقائم الأيمن ليهدر الجناح الأيسر هدف مؤكد ثم رد الاتحاد بتسديدة رائعة من سيسيه في الدقيقة 66 تصدى لها حارس مرمى نادى مصر وسط محاولات من زعيم الثغر لخطف هدف الفوز وسط هجوم متبادل بعد ذلك من الفريقان دون جدوى.

وبهذه النتيجة، يستمر نادى مصر في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة بحصده نقطة من الاتحاد حيث يحاول نادى مصر الصاعد هذا الموسم فى إيقاف نزيف النقاط لتفادى الهبوط إلى القسم الثانى فيما يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى النقطة 36 ويحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدورى.