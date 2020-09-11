الأهلي يحصل على الدرع العام لبطولة السلة موسم 2019-2020

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جدة - عمرو شويل توج قطاع كرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بالدرع العام لبطولات الاتحاد المصري لكرة السلة لموسم 2019 – 2020 عن نتائج الفرق المختلفة في الموسم المنقضي ، وقام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومعه رحاب الغنام ، و إيهاب محسن أعضاء مجلس الإدارة بتسليم الدرع العام إلى طارق الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على هامش حفل توزيع جوائز دوري السوبر ، وفاز النادي الأهلي بالدرع العام كأكثر نادي تجميعًا للنقاط من مسابقات الاتحاد في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة.
وجاءت نقاط الأهلي كالتالي .مركز أول 18 سنة شباب برصيد 7 نقاط ، المركز الأول 20 سنة شباب.. 7 نقاط ،مركز ثاني كأس مصر.. 7 نقاط ، مركز ثاني دوري السوبر.. 8 نقاط ، مركز ثالث دوري مرتبط.. 6 نقاط
وكان الاتحاد السكندرى قد توج ببطولة كأس السلة ، و كذلك بطولة دورى السوبر على حساب الاهلى فى البطولتين ، بخلاف فوزه ببطولة الدورى المرتبط و البطولة العربية للاندية .
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