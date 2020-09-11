شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى أسوان بسبب عودة «منساه» أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة أحمد كشري، بسبب عودة سولمون منساه لاعب الفريق، خلال المباراة المرتقبة لأبناء الجنوب أمام طنطا والتى تقام الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 27 والتى يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة على اللاعب بسبب تعرضه للطرد في مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية.

بينما يستمر غياب محمد عبدالمجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة سموحة أيضاً، وكان أسوان قد تقدم للجبلاية بالتماس لتخفيف عقوبة اللاعب.

وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، عندما فاز على الإنتاج الحربى بثنائية نظيفة سجلها محمد إسماعيل لاعب أبناء الجنوب.