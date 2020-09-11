شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يدرس استبعاد رمضان صبحي من صفوف المنتخب المعسكر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، استبعاد رمضان صبحي المنضم حديثا لصفوف نادي بيراميدز، من معسكر الفراعنة المقبل بسبب عدم جاهزيته وابتعاده عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وهو الأمر الذي سيكون له تاثير سلبي على الأداء الفنى والبدنى للاعب، حيث كانت آخر مشاركة للاعب مع الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدور الأول من بطولة الدوري المصري بشهر ديسمبر الماضي، وغاب بعدها اللاعب عن المشاركة.

وقاد رمضان صبحي منتخب مصر للفوز بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 بتسجيله هدف الفوز بالبطولة في النهائي على كوت ديفوار في اللقاء الذي امتد لأشواط إضافية وحسمه الفراعنة الصغار بنتيجة 2-1.

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز لمدة خمس مواسم قادمة، قادماً من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد رفضه الانتقال إلى الأهلي.