شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يمحو هوية برشلونة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، في محو هوية البرسا القديمة داخل المستطيل الأخضر.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، سيعتمد المدرب الهولندي على طريقة لعب 4-2-3-1 بدلا من 4-3-3 التي بدأ الفريق الكاتالوني تنفيذها منذ عام 2004.

وأضاف التقرير الإسباني، أن المدرب الهولندي اكتشف أن الطريقة الفنية القديمة كانت سببا رئيسيا لهزائم البرسا المتتالية سواء بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا خاصة لقاء الكارثة أمام بايرن ميونيخ والذي سقط فيه برشلونة بالثمانية.