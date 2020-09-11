شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يمحو هوية برشلونة القديمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، في محو هوية البرسا القديمة داخل المستطيل الأخضر.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، سيعتمد المدرب الهولندي على طريقة لعب 4-2-3-1 بدلا من 4-3-3 التي بدأ الفريق الكاتالوني تنفيذها منذ عام 2004.
وأضاف التقرير الإسباني، أن المدرب الهولندي اكتشف أن الطريقة الفنية القديمة كانت سببا رئيسيا لهزائم البرسا المتتالية سواء بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا خاصة لقاء الكارثة أمام بايرن ميونيخ والذي سقط فيه برشلونة بالثمانية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر «كومان» يمحو هوية برشلونة القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.