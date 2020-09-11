شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يستبعد عمرو السولية من مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، التعجل بالدفع بعمرو السولية لاعب وسط الفريق، والذى غاب عن مباريات الأهلي الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ورفض الجهاز الفنى للأهلي الدفع باللاعب في مباراة اليوم الجمعة، أمام الإسماعيلي المقرر إقامتها على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى الممتاز، حتى يتعافى تماما من الإصابة، وفي حالة التأكد من جاهزية اللاعب ىسيتم الدفع به في مواجهه الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

واستفسر فايلر، من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة عمر السولية، وموعد عودته المثالية للمشاركة في المباريات، حرصاً على عدم تجدد إصابة اللاعب ومن ثم غيابه عن الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه يعد واحدا من أبرز وأهم عناصر الفريق.