شكرا لقرائتكم خبر عن طموح الصاعدين يشعل مواجهة الأهلى والاسماعيلى بالدروى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مواجهات الأهلى والإسماعيلى، ظهور وتألق لاعبين جدد والذي يكون بمثابة الحلم بالنسبة لهم وأيضا بمثابة الكابوس بالنسبة للبعض الآخر.

ويلتقى الفريقان مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتشهد قائمة الإسماعيلى للمرة الأولى تواجد ثنائى الدراويش الصاعد محمد نصر ومحمد عمار أمام الأهلى، كما تشهد قائمة الأهلى تواجد اكثر من لاعب للمرة الأولى أمام الدراويش من بينهم الصاعد عربى بدر.

ويتصدر الأهلى ترتيب الفرق برصيد 68 نقطة وبات قريب من الاحتفاظ بالدرع، بينما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة.