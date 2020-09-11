شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: يوسف البلايلي يقترب من التعاقد مع النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي، أن رغبة اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، حسمت انتقاله للفريق والذي سيتم الاعلان عنه خلال الـ72 القادمة، مؤكداً وجود مفاوضات مكثفة مع أهلي جدة لحسم الصفقة.

وأبدى الجزائرى يوسف البلايلي، لاعب الأهلي السعودي، رغبته فى الانتقال لصفوف الأهلى المصرى، وبات قريباً من ارتداء قميص الفريق بعد صراع مع ناديى الزمالك وبيراميدز للفوز بخدمات اللاعب الجزائري.

كان والد اللاعب ووكيل أعماله أكد في تصريحات تليفزيونية أنه يرحب بالانضمام للشياطين الحمر خلال الموسم الجديد لما يمتلكه نادى القرن من شهرة في القارة الأفريقية.