شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة فايلر مع كهربا ببرج العرب قبل مواجهة الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على عقد جلسة منفردة مع محمود كهربا قبل ساعات من مباراة الأهلى والاسماعيلى في الجولة الـ26 للدورى الممتاز، لتحفيزه على الإجتهاد وبذل قصارى جهده خلال المدة التي سيشارك فيها اللاعب الليلة مع الفريق بعد فترة طويلة من الغياب بسبب قرار إيقافة على خلفية أزمتة مع لاعبى الزمالك في السوبر المحلى .

ووعد اللاعب مدربه ببذل قصارى جهده حتى يكون عند حسن الظن وأكد له رغبتة في استعادة لياقتة سريعا حتى يعود مجددا للمشاركة كلاعب أساسى في مباريات الفريق الرسمية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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