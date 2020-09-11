شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يسمح للاعبين بالاتصال بصالح جمعة للاطمئنان عليه داخل قسم الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الأهلي، على إجراء مكالمات هاتفية بزميلهم صالح جمعة المحتجز في قسم قصر النيل، لدعمه ومؤازرته في أزمته بعدما تم تحرير محضر ضده بسبب تصادم سيارتة بسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات عندما كان اللاعب يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم.

وسمح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، للاعبين بالاطمئنان على زميلهم بالرغم من إنشغال الجميع بمواجهة الاسماعيلى المقررة مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ26 للدورى الممتاز، كما فتح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة خط اتصال باللاعب لمعرفة أخر التطورات من أجل إنهاء المشكلة بشكل ودى .

وأرسل الأهلى مندوب إلى القسم لمتابعة الموضوع ومعرفة ما ستفسر عنه التحقيقات مع اللاعب .