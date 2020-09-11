شكرا لقرائتكم خبر عن خطة خاصة لرفع لياقة هازارد في ريال مديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خطة خاصة لرفع لياقة النجم البلجيكي إيدين هازارد، خاصة بعد عودته من مسيرة طويلة حافلة بالإصابات أبعدته عن المستطيل الأخضر، وأفقدته مكانه في التشكيلة الأساسية سواء داخل الفريق الملكي أو صفوف منتخب بلاده.
ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فأن إيدين هازارد بدأ في تنفيذ تدريبات لياقة بدينة مختلفة ومنفرده بجانب التدريبات الجماعية مع الفريق لرفع مستواه البدني وتجهيزه فينا للمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة سواء بالدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر خطة خاصة لرفع لياقة هازارد في ريال مديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.