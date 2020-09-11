شكرا لقرائتكم خبر عن خطة خاصة لرفع لياقة هازارد في ريال مديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خطة خاصة لرفع لياقة النجم البلجيكي إيدين هازارد، خاصة بعد عودته من مسيرة طويلة حافلة بالإصابات أبعدته عن المستطيل الأخضر، وأفقدته مكانه في التشكيلة الأساسية سواء داخل الفريق الملكي أو صفوف منتخب بلاده.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فأن إيدين هازارد بدأ في تنفيذ تدريبات لياقة بدينة مختلفة ومنفرده بجانب التدريبات الجماعية مع الفريق لرفع مستواه البدني وتجهيزه فينا للمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة سواء بالدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.