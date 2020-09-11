شكرا لقرائتكم حسن الشامى: كنا محتاجين نشوف ضحكة مؤمن اللى طالعة من القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسن الشامى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على مؤازرة مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، والذى يعانى من مرض نادر فى الجهاز العصبى، ونشر الشامى صورة لمؤمن زكريا خلال تواجده فى مران الأهلى بالأمس وعلق عليها "جبر الخواطر أهم بكتير من كنوز الدنيا، وكلنا كنا محتاجين نشوف ضحكة مؤمن ال طالعه من القلب، زى ما كلنا إتوجعنا لما شوفنا دموعه ال كانت نازله من القلب، أى إنسان فى الدنيا فى وقت الشده بيستمد قوته من الناس المحيطه بيه والعامل النفسى أقوى بكتير من أى عوامل أخرى وللأسف زى ماكلنا بنتأثر بالحدث وقت حدوثه وبعد كدا بننسى .

واصل: هو دا ال مؤمن شافه وحسه وكانت النتيجة دموعه اللى كانت من القلب وكان درس قاسى جدا لكل محبين مؤمن ال الدنيا كانت وخداهم منه، الحمد لله الكل راجع وفاتح إيده وقلبه لمؤمن وربنا يديمها عليه نعمة حب الناس، كلنا مؤمن زكريا.

فى سياق آخر، منح تعثر فريقى بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزاً ثميناً فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون فى استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.

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8 جولات فقط تتبقى على نهاية الموسم الجارى الذى استكمل فى ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم أن النادى الأهلى حسم القمة تقريباً إلا أن صراع الوصافة بات مشتعلا، فنقطتان فقط تفصلان المقاولون عن التساوى مع الزمالك، ومثلهما يفصلان بيراميدز عن التساوى مع المقاولون، إلا أن بيراميدز لا يعيش أفضل حالاته بعدما تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث جولات.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة 26 للدورى.

وقفز فريق المقاولون إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة مستغلا تعثر بيراميدز أمام المصرى، بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة فى المركز 14