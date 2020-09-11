شكرا لقرائتكم حرمان مصر من التصويت وراء رفض استضافة انتخابات الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن السبب استبعاد مصر من التصويت في انتخابات الاتحاد الافريقي المقرر لها مارس المقبل 2021 وراء رفض التقدم بطلب لاستضافة الجمعية العمومية للكاف التي تشهد انتخابات الكاف لاختيار مجلس جديد خاصة ان اللوائح تنص علي عدم احقيقة اللجنة الخماسية المعينة من التصويت او حضور الانتخابات لانها ليست منتخبة.

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في سياق متصل رفض المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف – إستضافة كامل أبو على رئيس النادي المصري الأسبق ، للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة فى مارس المقبل و التى تشهد إقامة انتخابات الاتحاد الأفريقي و من بينها مقعد الرئاسة ، بعد رفض اعضاء المكتب التنفيذى بالكاف منح التنظيم لفرد في ظل تقدم دولة المغرب بإستضافة الجمعية العمومية .

وعلم "الخليج 365" ان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دخل فى نقاش مع أعضاء المكتب التنفيذي بعد رفضهم مناقشة طلب استضافة كامل أبو على وإقامة الانتخابات فى شرم الشيخ أو الغردقة خاصة أنها دعوة فردية ولم يحصل على موافقة اتحاد الكرة المصري عكس المغرب التى طلب اتحاد بلدها استضافة هذا الحدث الهام ، ليتم الموافقة على رفض دعوة أبو على ومنحها للمغرب.