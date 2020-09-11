شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلى .. فايلر يعقد محاضرة أخيرة قبل التحرك للاستاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى المحاضرة الأخيرة مع لاعبى الفريق الساعة السادسة و50 دقيقة مساء اليوم قبل نحو 10 دقائق من التحرك لملعب برج العرب لمواجهة فريق الإسماعيلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، ويعلن المدرب السويسرى فى محاضرته الأخيرة عدة مهام سريعة للاعبين وكذلك التشكيل الذى سيخوض الفريق به المباراة والذى سيشهد بنسبة كبيرة 4 تغييرات عن التشكيل الذى خاض مباراة حرس الحدود الأثنين الماضى بالدورى والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

واستقر فايلر على تشكيل مباراة اليوم الذى سيضم بنسبة كبيرة كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايى وأليو بادجى.

وبذلك يشهد تشكيل الأهلى فى مباراة الإسماعيلى الليلة أربعة تغييرات عن التشكيل الذى خاض به الفريق مباراة حرس الحدود الاثنين الماضى، والتى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى الجولة الـ25 للدورى والتى خاضها الأحمر بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وعلى معلول، حمدى فتحى وأليو ديانج وأحمد الشيخ وجيرالدو ومروان محسن وأليو بادجى.

وتتمثل التغييرات الأربعة فى مباراة الليلة عن لقاء الحرس كل من محمد هانى بدلاً من أحمد فتحى، وجونيور أجاى بدلاً من مروان محسن وقفشة بدلاً من جيرالدو وعلى معلول بدلاً من ياسر إبراهيم.