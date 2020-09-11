شكرا لقرائتكم النتيجة 2/2.. نادى مصر يتعادل أمام الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الفرنسى ويلس فرتادو، الجناح الهجومى لنادى مصر، فى خطف التعادل لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حاليا، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى باستاد الكلية الحربية، وجاء الهدف من ركلة جزاء حيث أرسل مصطفى كالوشا لاعب نادى مصر كرة طولية رائعة إلى مصطفى سلطان الذي اقتحم منطقة جزاء الاتحاد السكندرى وتم عرقلة اللاعب اخل منطثة الجزاء ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي مصر وسجل منها فرتادو هدف التعادل لتصبح النتيجة 2 / 2.

تقدم نادى مصر عن طريق كليف نياكيا بالدقيقة 10، وبعد محاولات من فريق الاتحاد السكندرى للوصول إلى مرمى نادى مصر، سجل أحمد رفعت هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 44 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، بعدما اصطدم كالوشا لاعب نادى مصر مع خالد قمر لاعب زعيم الثغر ليتم احتسابها ركلة جزاء بالرجوع إلى تقنية الفار.

Advertisements

وفى الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط سجل أحمد رفعت لاعب الاتحاد هدفا آخر من ركلة جزاء أيضا معلنا تقدم الاتحاد على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف ثم نجح فرتادو فى الدقيقة 56 بالشوط الثانى فى تسجيل هدف التعادل لنادى مصر.

ويخوض نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم عصام ثروت في حراسة المرمى، علاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا في الدفاع ، ويلس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان في خط الوسط، بينما كليف نياكيا ومحمد نصر فى الهجوم.

بينما ضم تشكيل الاتحاد كل من:"محمود الزنفلى في حراسة المرمى، محمود شعبان ومحمود رزق وعمر الميدانى والسيد سالم في الدفاع ، بينما خالد متولى ونور السيد وأحمد مانجا و أحمد رفعت ورزاق سيسيه في خط الوسط، خالد قمر في الهجوم".