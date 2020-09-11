شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يتقدم على نادي مصر 2 / 1 في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة نادى مصر ضد الاتحاد السكندرى بتقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية بالجولة السادسة و العشرون من بطولة الدورى ، ب.

تقدم نادى مصر عن طريق كليف نياكيا ، في الدقيقة 10 من احداث المباراة ، وبعد محاولات من فريق الاتحاد السكندرى بالوصول الى مرمى نادى مصر ، سجل أحمد رفعت هدف التعادل لفريقه ، بالدقيقة 44 ، من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء ، بعد أن اصطدم كالوشا لاعب نادى مصر مع خالد قمر لاعب زعيم الثغر ، ليتم احتسابها ركلة جزاء بالرجوع الى الفار .

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وفى الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط سجل أحمد رفعت لاعب الاتحاد هدف اخر من ركلة جزاء أيضا معلنا تقدم الاتحاد على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف .

يخوض نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم عصام ثروت في حراسة المرمى ، و علاء عطا ، و محمود شبانة ، وأحمد يوسف ، ومصطفى كالوشا في الدفاع ، ويلس فرتادو و اسلام صلاح ، و هشام عبد الحميد ، و مصطفى سلطان في خط الوسط ، بينما كليف نياكيا ومحمد نصر فى الهجوم .

بينما ضم تشكيل الاتحاد كل من محمود الزنفلى ،في حراسة المرمى ، و محمود شعبان ومحمود رزق ، و عمر الميدانى ، و السيد سالم في الدفاع ، بينما خالد متولى ، و نور السيد ، و أحمد مانجا، و أحمد رفعت ورزاق سيسيه في خط الوسط ، بينما خالد قمر في الهجوم .