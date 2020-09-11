شكرا لقرائتكم الأهلى يتابع أزمة صالح جمعة بعد اصطدامه بسيارتين في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُتابع مسئولو النادى الأهلى أزمة صالح جمعة لاعب الفريق الذى أرتكب حادث تصادم اليوم بعدما إصطدم بسيارتين خلال سيره بحى الزمالك فى القاهرة.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أتصالاً هاتفياً بصالح جمعة للاستفسار عن ما حدث وتطورات الحادث الذى وقع صباح اليوم على بُعد مسافة قصيرة من مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وتحدث مدير الكرة مع اللاعب حول أسباب الحادث وتطوراته وكذلك سلامته من الحادث الذى إستحوذ على إهتمام قطاع كبير من جمهور الفريق رغم الإنشغال بمباراة الفريق الهامة اليوم أام الاسماعيلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم،الجمعة، بإستاد برج العرب فى الجولة الـ26 للدوري.

على الصعيد ذاته، توصلت التحريات فى هذه القضية إلى أنه اثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بى ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادى الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمى ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامى الأيمن، وا س ى 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفى من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019، وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.