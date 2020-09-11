شكرا لقرائتكم صورة.. شوقي غريب قائد للفراعنة عام 1986 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت صورة للاعبي منتخب مصر عام 1986 وتجمع نجوم منتخب مصر ويحمل شوقي غريب فيها شارة قيادة الفراعنة علي حساب العديد من نجوم الكرة الكبار وقتها امثال احمد شوبير وربيع ياسين ومجدي عيد الغني و محمد رمضان و اشرف قاسم و حماده صدقي وعماد سليمان وهشام يكن .

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي عدم ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل في نوفمبر المقبل بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وتحديدا من يونيو بعد توقيعه لنادي بيراميدز ومن قبلها رفض ناديه الانجليزي هيدرسغيلد لعبه مع الأهلي.

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كان رمضان صبحي من العناصر الاساسية التي سيعتمد عليها حسام البدري في الفترة المقبلة عقب تالق اللاعب مع الاهلي ومن قبله مع منتخب مصر الاولمبي وكان أحد الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيادة شوقي غريب وحصوله علي جائزة افضل لاعب في افريقيا.

من ناحية اخري منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السنغال حق تنظيم بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية فى 2021 ، على حساب مصر ، بعد تقدم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بطلب إلى كاف بتنظيم البطولة ، وذلك بعد موافقة اعضاء المكتب التنفيذى للكاف فى اجتماعه الذى عقد اليوم على منح السنغال تنظيم البطولة.