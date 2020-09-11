شكرا لقرائتكم الدوري الإسباني: ديربي مثير بين فالنسيا المتأزم وليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في غياب الرباعي الكبير؛ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإشبيلية ، عن انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم ، تجتذب المواجهة بين فالنسيا وجاره ليفانتي معظم الاهتمام من بين جميع المباريات التي تقام في اليومين المقبلين ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

ويلتقي الفريقان الأحد في ديربي مبكر بالدوري الإسباني ، الذي تأجلت انطلاقته من يوم الجمعة إلى السبت بسبب الخلاف الذي دب بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني للعبة بشأن إقامة مباريات يوم الجمعة.

ولجأ فالنسيا لبيع بعض لاعبيه البارزين هذا الصيف ولم يتعاقد مع لاعبين آخرين ليحلوا مكانهم وذلك بسبب المخاوف المالية في النادي.

وأدى هذا إلى ظهور حالة من الغضب والاحتجاج بين مشجعي وأنصار النادي قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام ليفانتي في افتتاح مسيرة الفريقين بموسم 2020 - 2021 .

ويغيب الريال وأتلتيكو وبرشلونة عن انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإسباني بسبب مشاركتهم في النهاية المتأخرة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الثلث الأخير من أغسطس الماضي.

وكانت الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأوروبية تأخرت إلى أغسطس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي أوقفت فعاليات الموسم لعدة شهور قبل استئناف اللعب.

وتأجلت مباريات ريال مدريد حامل لقب البطولة مع خيتافي وبرشلونة مع إلتشي وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية بالمرحلة الأولى من الدوري الإسباني على أن يتحدد موعدها الجديد في وقت لاحق.

وبهذا ، أصبح فالنسيا هو أبرز الفرق المتبقية في المسابقة والتي لم تتأجل مبارياتها في المرحلة الأولى حيث يستضيف ليفانتي في ديربي مثير على استاد "ميستايا" العريق.

وقضى أنصار فالنسيا صيفا مزعجا بعدما فشل الفريق في احتلال مركز بالدوري الإسباني الموسم الماضي يؤهله للمشاركة في البطولات الأوروبية للأندية هذا الموسم.

كما عانى الفريق من تأثير أزمة "كورونا" بشكل سلبي على النواحي المالية للنادي.

ولجأ فالنسيا لبيع العديد من لاعبيه البارزين لمواجهة هذه الأزمة وتأثيراتها حيث انتقل داني باريخو قائد الفريق ولاعب الوسط المدافع فرانسيس كوكيلين إلى فياريال.

وانتقل المهاجم رودريغو مورينو إلى فريق ليدز يونايتد العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الممتازة في إنجلترا.

وفي المقابل ، تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع فيران توريس نجم فالنسيا والذي كان في انتظار موسمه الأخير مع الفريق وكانت لديه الرغبة في تمديد عقده مع الفريق الذي يعاني منذ إقالة المدرب مارسيلينو غارسيا تنورال في بداية الموسم الماضي رغم فوزه بلقب كأس ملك إسبانيا في نهاية موسم 2018 - 2019 .

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كما رحل اللاعبان إيزكويل غاراي وكريستيانو بيتشيني عن صفوف بلنسية.

وتم تعيين خافي غارسيا مديرا فنيا للفريق في يوليو الماضي بعقد لمدة عامين لكنه أصبح أمام مهمة لا يحسد عليها حيث يحتاج إلى قيادة الفريق لتقديم مستويات عالية طبقا للمعايير التي يطلبها المشجعون رغم عدم إنفاق النادي على تدعيم صفوف الفريق.

ودخل بعض أنصار النادي من أعضاء رابطة مشجعي بلنسية في صراع مع الإدارة الحالية لفالنسيا وأنيل مورثي رئيس النادي ، ويعتزم هؤلاء المشجعين الاحتجاج ضد إدارة النادي خلال المباراة أمام ليفانتي .

وقال مورثي : أتمنى أن تكون هناك تعاقدات بأسرع وقت ممكن. سنستعير بعض اللاعبين ، وإذا كان المقابل المالي مناسبا سنشتريهم.

وأوضح : سنبدأ الموسم الجديد في 13 سبتمبر فيما سيغلق باب الانتقالات في الخامس من أكتوبر المقبل.

وأضاف : في الظروف العادية ، يكون السيناريو المثالي هو التعاقد مع لاعبين جدد في أقرب وقت ممكن. ولكن مع الارتباك الاقتصادي العالمي ، من المهم بشكل خاص اتخاذ الخطوات الصحيحة واتخاذ القرارات الصحيحة في الظروف المناسبة. نتفهم جماهيرنا ولكننا بحاجة للصبر.

ولم يسبق لليفانتي ، الذي احتفل أمس الأربعاء بمرور 111 عاما على تأسيسه ، أن حقق الفوز على بلنسية باستاد "ميستايا" ، ولكن الفرصة قد تكون مواتية له هذه المرة.

وقال روبر باير مدافع الفريق : أتمنى تحقيق هذا في هذه المباراة. لم يسبق لنا الفوز على فالنسيا بملعبه. ولكنني أعتقد أننا سنخوض المباراة في فترة جيدة بالنسبة لنا تمكننا من الفوز.

ويحل ريال سوسييداد ضيفا على بلد الوليد يم الأحد ولكنه سيفتقد جهود عدد من لاعبيه المميزين ومن بينهم اللاعب المخضرم ديفيد سيلفا المنضم حديثا للفريق وذلك بسبب الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأصبح سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي ونجم المنتخب الإسباني في السنوات الماضية أبرز اللاعبين المنضمين للدوري الإسباني هذا الصيف. ولكن ثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا في نفس اليوم الذي تم فيه تقديمه بنادي سوسييداد.

وربما يغيب سيلفا عن المباراة الأولى لسوسييداد وهو ما ينطبق أيضا على زميله ويليان جوزيه.

وفي المقابل ، تعافى كل من كيفين رودريغيز وميكيل أويارزابال وعدنان يانوزاي واستأنفوا التدريبات بشكل طبيعي.

ويستهل غرناطة موسمه بمواجهة ضيفه أتلتيك بلباو والتي كانت مقررة يوم الجمعة ولكنها تأجلت إلى السبت بسبب النزاع طويل الأمد بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني للعبة بشأن إقامة مباريات يوم الجمعة.

وتفتتح فعاليات المرحلة الأولى من المسابقة بالمباراة بين إيبار وسلتا فيغو. وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي قادش مع أوساسونا وديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس وفياريال مع هويسكا يوم الأحد.