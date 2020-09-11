شكرا لقرائتكم سان جيرمان يستهل حملته في الدوري بالسقوط أمام لانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالهزيمة أمام مضيفه لانس صفر -1 يوم الخميس في ختام مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.

وكانت مباراة سان جيرمان في المرحلة الأولى من المسابقة تأجلت بعد وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسره أمام بايرن ميونخ الألماني.

وسقط سان جيرمان اليوم أمام مضيفه لانس بهدف نظيف سجله المهاجم الكاميروني الشاب إجناتيوس جانجو في الدقيقة 57 بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة.