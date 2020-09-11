ماذا ينتظر صلاح في رابع مواسمه مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكن لصلاح تحطيمه، اعتقدت أنه حطَّمها جميعًا"، هكذا تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن لاعبه الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق قبل افتتاح موسمه الجديد مع الريدز.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب بريميرليج غدا السبت بمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي اعتاد صلاح أن يدون فيها اسمه بين قائمة المسجلين منذ انتقاله للريدز مطلع موسم (2017-18).

وسجَّل صلاح في الثلاث المواجهات الافتتاحية لبريميرليج في المواسم السابقة، حيث أحرز هدفا في مواجهة واتفورد في موسم 2017-18، ووست هام في موسم 2018-19، ثم أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي 2019-20.

وصنع محمد صلاح التاريخ في الموسم الماضي بعد التتويج بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنه الآن كتابة اسمه في دفاتر الأرقام القياسية في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2020-21، إذا سجل هدفا أمام ليدز بملعب آنفيلد.

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وفي موسمه الرابع مع الريدز، بإمكان النجم المصري أن يصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في أربع مباريات متتالية من مباريات الجولة الأولى لبريميرليج، ليعادل الرقم القياسي لتيدي شيرنجهام بين موسمي 1992-93 و1995-96 مع فريقي نوتنجهام فورست وتوتنهام.

وفي سياق آخر، سجل صاحب الـ28 عاما ما مجموعه 94 هدفا في 153 مباراة خلال السنوات الثلاث له مع ليفربول منذ انضمامه من روما في 2017، وتفصله 6 أهداف أخرى عن مزاملة نخبة الهدافين في تاريخ الريدز.

ويتواجد 16 لاعبًا في نادي المائة لليفربول وفقا للموقع الرسمي للريدز، وكان أولهم سام رايبولد وآخرهم الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الذي حقق هذا الإنجاز خلال مواجهة أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وإذا تمكن صلاح من إحراز 6 أهداف في أول 11 مباراة له في الموسم الجديد، فسيكون ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف وذلك في 164 مباراة، بعد كل من روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153).

يُذكر أن الأهداف الـ94 لصلاح جاءت بواقع 44 هدفا في موسمه الأول 2017-18، 27 هدفا في موسم الثاني 2018-19، و23 هدفا في الموسم الماضي 2019-20.