نيمار يعلن تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عودته إلى تدريبات الفريق اليوم الجمعة بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان نيمار أحد عدة لاعبين في "بارك دي برانس" الذين تعرضوا للإصابة بـ"كوفيد-19".

وقال نيمار، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "عدت إلى التدريبات، أنا سعيد جدا، رحيل كورونا".

يذكر أن "PSG" يستعد لمواجهة مارسيليا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.