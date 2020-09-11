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نيمار يعلن تعافيه من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرازيلي ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عودته إلى تدريبات الفريق اليوم الجمعة بعد تعافيه من فيروس .

وكان نيمار أحد عدة لاعبين في "بارك دي برانس" الذين تعرضوا للإصابة بـ"كوفيد-19".

وقال نيمار، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "عدت إلى التدريبات، أنا سعيد جدا، رحيل كورونا".

يذكر أن "PSG" يستعد لمواجهة مارسيليا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

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