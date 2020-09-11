نجوم المستقبل لمصراوي: موافقة إنبي ضرورية لبدء التفاوض مع الأهلي بشأن فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، إن الحصول على موافقة من نادي إنبي يعد شرطًا ضروريًا من أجل بدء التفاوض مع الأهلي بشأن اللاعب كريم فؤاد لاعب النجوم.
وأضاف الطويلة من خلال تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة أن إدارة ناديه وافقت خلال الساعات الماضية على تجديد إعارة كريم فؤاد إلى صفوف نادي إنبي لمدة موسم جديد.
وأكمل: "إذا أراد النادي الأهلي الحصول على خدمات فؤاد عليهم في البداية الحصول على موافقة نادي إنبي على عدم مد الإعارة وبعدها يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات اللاعب."
وأردف: "حتى الآن لم يحدث تواصل مباشر من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب، لكن ما أعرفه وجود اهتمام من جانب الأهلي منذ فترة."
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