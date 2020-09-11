"مندهش مما ينتظره".. كلوب يتحدث عن صلاح قبل مواجهة ليدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن اندهاشه من الأرقام التي من المنتظر أن يحطمها لاعبه الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون في حالته المزاجية المعهودة.

وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد في افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي غدا السبت: "أنا مندهش من أن هناك رقم قياسي آخر يمكن لصلاح تحطيمه، اعتقدت أنه حطَّمها جميعا".

وأضاف: "صلاح لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، الطريقة التي لعبنا بها تساعده داخل وخارج الملعب، لم يستغل الجميع ذلك بنفس الطريقة التي استخدمها".

وأتم: "نحن بحاجة إلى صلاح في حالته المزاجية المعهودة، هذا ما يجعله اللاعب الذي هو عليه الآن، وقد يستمر ذلك طويلا".