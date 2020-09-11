تقارير: الإسماعيلي يواجه الأهلي بتشكيل رباعية نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري المصري الممتاز.

وسيحرص المدير الفني البرازيلي الجديد ريكاردو على التواجد مع الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، واللذان ستكون لهما الإدارة الفنية للقاء بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مواجهة الأهلي بنفس التشكيل الذي لعب به مباراة نادي مصر في الجولة الماضية، وانتهى بفوز الدراويش برباعية نظيفة.

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ويأتي التشكيل المتوقع للإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود البدري، محمد عمار، إبراهيم أبو اليزيد.

الوسط: أحمد مدبولي، عماد حمدي، عمر الوحش، بيكيتي سيلفا.

وفي الهجوم: عبدالرحمن مجدي، بينسون شيلونجو.