غدًا.. خضوع لاعبي أسوان لتحليل كورونا

يجري فريق أسوان غدًا السبت تحليل للكشف عن كورونا قبل 48 ساعة فقط من مباراة طنطا الاثنين المقبل. وكان فريق أسوان قد حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين جددت آماله في البقاء بالممتاز هذا الموسم. بهدفين نظيفين جددت آماله في البقاء بالممتاز هذا الموسم. ويعود لصفوف الفريق الأسواني سولمون منساه أمام طنطا وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى كانت موقعة على اللاعب بسبب الطرد فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية. عقوبة الإيقاف التى كانت موقعة على اللاعب بسبب الطرد فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية. بينما يغيب محمد عبدالمجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة فى مباراة سموحة أيضًا.

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