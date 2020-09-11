مورينيو: لسنا ملكًا لدولة لننفق مبالغ ضخمة في الميركاتو مثل الأندية الأخرى

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن سوق الانتقالات هذا العام، قبل بداية الموسم الجديد.

ويستهل فريق توتنهام مشوار الدوري الإنجليزي، بمواجهة إيفرتون يوم الأحد المقبل على استاد ويمبيلي.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة إيفرتون: "بالتأكيد نحن في حاجة إلى مهاجم للموسم الجديد، والمسئولين في النادي يعلمون ذلك".

وأضاف: "أعتقد أننا سنحصل على مهاجم قبل نهاية فترة الانتقالات".

Advertisements

وأوضح مورينيو: "لسنا ملكا لدولة أو

لأسرة حاكمة كي ننفق ثروات كبيرة في موسم الانتقالات".

توتنهام تعاقد هذا الصيف ثلاثة لاعبين حتى الآن. جو هارت حارس بيرنلي السابق في صفقة انتقال حر، وبيير إيميل هويبيرج لاعب وسط ساوثامبتون، ومات دوهيرتي مدافع ولفرهامبتون، بجانب استعادة لو سيلسو من ريال بيتيس.