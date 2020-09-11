نيمار يتعافى من فيروس كورونا

أعلن نيمار دي سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

كتب نيمار على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد عدت إلى التدريبات، أنا سعيد

جدًا لـرحيل الكورونا".وكان نيمار أصيب بفيروس كورونا عقب قضاء إجازة في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية التي ينشط فيها الفيروس بشكل سريع.