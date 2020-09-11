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نيمار يتعافى من فيروس كورونا

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 أعلن دي سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعافيه من فيروس المستجد. 
 كتب نيمار على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد عدت إلى التدريبات، أنا سعيد

جدًا لـرحيل الكورونا".
 وكان نيمار أصيب بفيروس كورونا عقب قضاء إجازة في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية التي ينشط فيها الفيروس بشكل سريع.

 

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