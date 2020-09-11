يوجد قطاع كرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بدرع الدوري العام لبطولات الاتحاد المصري لكرة السلة لموسم 2019 – 2020 عن نتائج الفرق المختلفة في الموسم المنقضي.

وقام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومعه رحاب الغنام وإيهاب محسن أعضاء مجلس الإدارة بتسليم درع الدوري العام طارق الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على هامش حفل توزيع جوائز دوري السوبر.

وفاز النادي الأهلي بدرع الدوري العام كأكثر نادي تجميعًا للنقاط من مسابقات الاتحاد في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة.

وجاءت نقاط الأهلي كالآتي:

مركز أول 18 سنة شباب .. 7 نقاط

مركز أول 20 سنة شباب.. 7 نقاط

مركز ثاني كأس مصر.. 7 نقاط

مركز ثاني دوري السوبر.. 8 نقاط

مركز ثالث دوري مرتبط.. 6 نقاط لموسم 2019 – 2020 عن نتائج الفرق المختلفة في الموسم المنقضي.وقام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومعه رحاب الغنام وإيهاب محسن أعضاء مجلس الإدارة بتسليم درع الدوري العام طارق الغنام المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على هامش حفل توزيع جوائز دوري السوبر.وفاز النادي الأهلي بدرع الدوري العام كأكثر نادي تجميعًا للنقاط من مسابقات الاتحاد في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة.وجاءت نقاط الأهلي كالآتي:مركز أول 18 سنة شباب .. 7 نقاطمركز أول 20 سنة شباب.. 7 نقاطمركز ثاني كأس مصر.. 7 نقاطمركز ثاني دوري السوبر.. 8 نقاطمركز ثالث دوري مرتبط.. 6 نقاط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحصل على درع الدوري العام لبطولة السلة موسم 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.