أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه أمام فريق إف سي مصر، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز. السادسة والعشرين من الدوري الممتاز. جاء تشكيل الفريق السكندري لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

في الدفاع: السيد سالم، عمرو ميداني، محمود رزق، محمود شعبان

في خط الوسط: نور السيد، أحمد مانجا، خالد الغندور

في الهجوم: أحمد رفعت، رزاق سيسيه، خالد قمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة إف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.