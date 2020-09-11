تقرير.. يوفنتوس اتفق مع جيرو على البنود الشخصية

ذكرت تقارير صحفية، تواصل نادي يوفنتوس الإيطالي مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة سكاي إيطاليا، فأن يوفنتوس اتفق مع المهاجم الفرنسي على البنود الشخصية، تمهيدًا لضمه في الصيف الجاري.

وأضاف التقرير، أن جيرو سيوقع على عقد لمدة عامين مع البيانكونيري في حال إتمام الاتفاق مع يوفنتوس.

وأشار إلى أن تشيلسي يرحب برحيل جيرو إلى يوفنتوس، لكنه الفريق الإنجليزي يرغب في الحصول على 5 مليون يورو.

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وأوضحت الشبكة ذاتها أن العرض الذي قدمه يوفنتوس للتعاقد مع جيرو يتضمن حصوله على 9 ملايين يورو في الموسمين، بالإضافة إلى حوافز تبعًا لمستوياته بقميص الفريق الإيطالي.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيم مركز المهاجم، خلال الصيف الجاري بعد رحيل جونزالو هيجواين إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتولى أندريه بيرلو تدريب نادي يوفنتوس عقب إقالة ماوريسيو ساري من تدريب الفريق.