كلوب: محمد صلاح لاعب رائع ومندهش من تحطيمه للأرقام

علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تحطيم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز للأرقام القياسية، قبل بداية الموسم الجديد.

ويفتتح ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي، غدا السبت بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا سعيد للغاية بما

يفعله محمد صلاح، مندهش من مواصلته لتحطيم الأرقام القياسية".

وأوضح:"صلاح مهم جدا بالنسبة لنا، جعل نفسه ضمن مزاج خاص للفريق يساعدنا على تحقيق الانتصارات".

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وتابع: "الطريقة التي نلعب بها يمكنها أن تساعده، داخل وخارج الملعب".

وأتم: "لا يستخدم الجميع الطريقة التي يتبعها هو، نحن بحاجة إليه وهو في أفضل مزاج، ليظهر ما أظهره سابقًا".

وسجل محمد صلاح 94 هدفًا مع ليفربول منذ قدومه للفريق من ثلاث سنوات، في 153 مباراة.

إذا تمكن محمد صلاح من تسجيل 6 أهداف في أقل من 11 مباراة، سيحصل على المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الذين بلغوا 100 هدف.