عواد: الزمالك رفض إعارتي وأنا تحت خدمة النادي

أعلن محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، عن رفض إدارة النادي لـخروجه على سبيل الإعارة إلى الدوري السعودي بعدما أبدى الأخير موافقته على الرحيل من أجل المشاركة بشكل أكبر.
أكد عواد أنه يحترم قرار إدارة نادي الزمالك، و تحت أمر ناديه ،حيث كتب عواد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " تم رفض الاعارة و انا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك و أتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي عى سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي".
وتابع: "أنا في كامل تركيزي الآن مع الفريق من أجل استعادة دوري الأبطال للنادي من أجل جماهير الزمالك العظيمة .. جماهير الزمالك دمتم السند والظهر لي".
وكان عواد يملك عرضًا من نادي الباطن السعودي من أجل ضمه على سبيل الإعارة، قبل أن ترفض إدارة نادي الزمالك العرض.
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