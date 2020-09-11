الميركاتو الصيفي | مانشستر يونايتد يؤجل صفقة أوباميكانو من أجل سانشو

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الجمعة، عن تضاؤل فرص مانشستر يونايتد في التعاقد مع مدافع فريق لايبزيج الألماني، دايوت أوباميكانو، وذلك قبل إغلاق نافذة الميركاتو الصيفي في 5 أكتوبر المقبل.
وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس عن أن المدافع الفرنسي الشاب ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، عقب تألقه مع لايبزيج وقيادة فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي.
ويعتمد المدرب النرويجي أولى جونار سولشاير على ثنائية هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف في دفاع مانشستر يونايتد، ويتواجد على دكة البدلاء تيدن مينجي وأكسيل توانزيبي وإيريك بايلي، لكن سولشاير مازال مهتما بضم أوباميكانو.
وأوضحت الصحيفة أن صفقة أوباميكانو ليست أولوية للفريق الإنجليزي، حيث يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، لذلك قد يتم تأجيل صفقة أوباميكانو إلى صيف عام 2021.
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