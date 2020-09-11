الميركاتو الصيفي: تشيلسي يرفض عرض من ناد إيطالي لضم نجمه

رفض تشيلسي الإنجليزي عرضًا من إنتر ميلانو الإيطالي للتعاقد مع نجم وسط الفريق نجولو كانتي.

ويسعى المدير الفني لإنتر ميلانو، أنطونيو كونتي إلى تدعيم خط وسطه بلاعب تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وطبقًا لما ذكرته صحيفة التيليجراف البريطانية، فأن الإنتر طلب ضم النجم الفرنسي مقابل مبلغ من المال والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وهو ما رفضه تشيلسي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن تشيلسي أبلغ الإنتر بعدم اهتمامه بضم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن ضمن الصفقة.

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ويأمل كونتي في تدعيم خط وسط فريقه، إذ ارتبط الإنتر حتى الآن بـأرتورو فيدال ونجولو كانتي وتانجي ندومبيلي.

قضى اللاعب البالغ 29 عاما 4 مواسم مع تشيلسي خاض خلالها 170 مباراة عقب انضمامه من ليستر سيتي في صيف 2016.

وفاز كانتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي تحت قيادة المدرب الحالي لإنتر ميلانو، أنطونيو كونتي.