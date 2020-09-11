كلوب: تحدثت مع فينالدوم 500 مرة، ومن الجيد ارتباط ليفربول بلاعب رائع مثل ألكانتارا

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، حول مصير الهولندي جورجينيو فينالدوم، وإمكانية بقائه من عدمها في ظل اهتمام برشلونة المتزايد بضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليدز يونايتد: “لقد تحدث مع فينالدوم 500 أو 600 مرة منذ أن عاد للتدريبات، كل شئ على ما يرام الأمور رائعة بيني وبين جيني، والنادي كذلك، ماذا سيحدث في المستقبل لا أعلمه”.

وتطرق كلوب للحديث عن صفقة تياجو ألكانتارا المرتقبة قائلا: “هل سبق وأخبرتكم بأنه لاعب رائع منذ وقت مضى؟، ولازلت أقول بأن تياجو لاعب رائع ومن الجبد ارتباطنا به فهو لاعب كبير وليفربول فريق كبير، بالنهاية أنا لا أستطيع أن أنهي التكهنات الخاصة بسوق الانتقالات”.

وأشاد كلوب بمستوى فريق ليدز يونايتد قبل المواجهة بينهما في الجولة الاولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال: “أعتقد أنهم سيقدمون أداء جيد جدا، البريميرليج يناسبهم وليس الشامبيونشيب، يمتلكون تشكيلة ذات جودة عالية ومدرب عالمي، علينا أن نتجهز لذلك ولا أفكر في بقية الموسم كثيرا”.

وأكد كلوب إعجابه بمدرب ليدز مارسيلو بيلسا قائلا: “أنا معجب به ولم تسنح لي الفرصة بالتحدث معه بشكل كافي، فرقه دائمًا ما تكون رائعة، قمت بتحليل بعض لقاءاتهم ولديه نهج مختلف، أنا معجب به بدون معرفة شخصية، الأكثر عملًا من بين المدربين”.

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