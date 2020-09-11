فابريزيو رومانو | تشيلسي اتفق على الشروط الشخصية مع ميندي

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة ضم حارس رين الفرنسي إدوارد ميندي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليواصل البلوز صفقاته القوية في الموسم الجديد.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ميندي اتفق على الشروط الشخصية مع نادي تشيلسي، حيث قدم النادي الإنجليزي عرضا جديدا لإدارة رين، وتتبقى الموافقة عليه من قبل رئيس النادي الفرنسي.

وأوضح رومانو أن ميندي يرغب في الانتقال إلى تشيلسي، وهذا ما دفع فرانك لامبارد للصمت وعدم الحديث عن الصفقة احتراما لنادي رين من أجل إتمام الصفقة، لعلاج أزمة حراسة المرمى التي عانى منها تشيلسي مع الإسباني كيبا في الموسم الماضي.

وشارك ميندي في مواجهة فريقه الافتتاحية بالدوري الفرنسي أمام “ليل” والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما غاب عن مواجهة مونبيليه الماضية، وشارك في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي خلال 24 مباراة واستقبلت شباكه 19 هدفا، بينما حصل على الكلين شيت في 9 مناسبات.

وأكد رومانو أن تشيلسي بعد إتمام صفقة وارد ميندي، سيتجه للتعاقد مع لاعب آخر، وهو لاعب وسط وست هام الإنجليزي الصاعد ديكلان رايس.

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