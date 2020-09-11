بديل صلاح وماني ومدافع جديد على رأس أولويات ليفربول في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإبرام عدة صفقات جديدة.

وأتم ليفربول صفقة وحيدة، بضم الظهير الأيسر لفريق أولمبياكوس اليوناني كوستاس تسيميكاس، ليكون بديلا للظهير الاسكتلندي الأساسي أندرو روبرتسون.

كشف جيمس بيرس الصحفي بشبكة ذا أثلتيك، أن ليفربول ينوي التعاقد مع مدافع جديد، ليكون المدافع الرابع في قائمة الفريق الأول لتعويض رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأكد بيرس أن ليفربول يأمل أيضا في التعاقد مع جناح جديد ليكون بديلا للمصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ويأتي جناح واتفورد الشاب إسماعيلا سار على رأس المرشحين، لكن إدارة ليفربول ترى أن مطالب واتفورد المالية والتي تصل إلى 40 مليون إسترليني مبالغ فيها.

وأوضح أنه من المتوقع أن يظهر ليفربول بشكل أكبر في نهاية الميركاتو الصيفي يوم 5 أكتوبر المقبل، فهو ينتظر فقط بيع بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم لتوفير المال، مثل: ماركو جرويتش، هاري ويلسون ولوريس كاريوس.

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