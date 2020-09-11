بوجبا يعود لتدريبات مانشستر يونايتد عقب شفائه من فيروس كورونا

عاد لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا إلى تدريبات فريقه الإنجليزي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، عقب شفائه من فيروس كورونا.
وأكدت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، أن بوجبا تواجد اليوم في مقر التدريبات، قبل لقاء أستون فيلا الودي غدا السبت، لكن لم يتحدد إمكانية مشاركته من عدمها.
وتعرض لاعب الوسط بول بوجبا للإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب فرنسا استعدادا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.
ويستعد مانشستر يونايتد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام بيرنلي، ليبدأ الموسم بمواجهة كريستال بالاس يوم السبت الموافق 19 سبتمبر، على ملعب أولد ترافورد.
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